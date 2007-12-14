«Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным

объявил о подписании контракта с бывшим футболистом , известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава».

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

На протяжении своей футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень».

Всего в чемпионатах страны провел 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.