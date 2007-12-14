«Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава».
«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
На протяжении своей футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень».
Всего в чемпионатах страны провел 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.
⚡️СРОЧНЫЕ НОВОСТИ⚡️— ХК Ак Барс (@hcakbars) 14 декабря 2018 г.
Евгений Савин – новый нападающий @hcakbars ❗️
Игрок подписал профессиональный контракт и вот-вот присоединится к команде. КраСава! 💪
Подробнее о переходе👉https://t.co/WOpVzUckcP pic.twitter.com/dBPpclh5xN