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    «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным

    Теги Евгений Савин Ак Барс переходы КХЛ Хоккей

    «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава». 

    «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. 

    На протяжении своей футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень».

    Всего в чемпионатах страны провел 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.

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