Австрийская полиция начала расследование в отношении россиян после сообщения от адвоката Родченкова

Австрийская полиция начала расследование в отношении россиян после сообщения от адвоката информатора WADA Григория Родченкова.

Адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что основанием для начала расследования стала некая информация, которую он отправил в полицию Австрии в этом году.

Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

Сам Родченков с 2015 года не работает в России, а с 2016 находится в США под программой по защите свидетелей.

В биатлоне облава: к нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг