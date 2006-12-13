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    Австрийская полиция начала расследование в отношении россиян после сообщения от адвоката Родченкова

    Теги сборная России сборная России жен допинг Григорий Родченков Джим Уолден Биатлон

    Австрийская полиция начала расследование в отношении россиян после сообщения от адвоката информатора WADA Григория Родченкова.

    Адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что основанием для начала расследования стала некая информация, которую он отправил в полицию Австрии в этом году.

    Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

    Сам Родченков с 2015 года не работает в России, а с 2016 находится в США под программой по защите свидетелей.

    В биатлоне облава: к нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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