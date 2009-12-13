Международная федерация бобслея временно отстранила Зубкова, Воеводу и Касьянова из-за допинга

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга.

Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Все пятеро были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014», однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание.

Основанием для временного отстранения стали мотивировочные части решений CAS, которые получила IBSF.

Зубков сейчас возглавляет Федерацию бобслея и скелетона России (ФБСР), Воевода завершил карьеру.

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