Глушаков – жене: «Я ### и буду #####, понятно #####? Я мужик #####!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков негативно отнесся к идее жены Дарьи нанять няню, о чем свидетельствует новая опубликованная аудиозапись.

«Будешь с собой няню брать – платить ничего не буду. Смотри, у тебя есть мама, бабушка, #####. У нас есть #####, пусть ##### #####, там ##### собирает документы ##### на сочинскую квартиру тоже.

Половинку #####, якобы, ## вашу мать. Хозяева #####. Вот пусть помогает, пожалуйста. А няне я платить не буду, Ларисе так и передай.

Я ### и буду #####, понятно #####? Или #### и буду #####. Я мужик #####!», – сказал Глушаков.

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