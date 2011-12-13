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    Глушаков – жене: «Я ### и буду #####, понятно #####? Я мужик #####!»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков негативно отнесся к идее жены Дарьи нанять няню, о чем свидетельствует новая опубликованная аудиозапись.

    «Будешь с собой няню брать – платить ничего не буду. Смотри, у тебя есть мама, бабушка, #####. У нас есть #####, пусть ##### #####, там ##### собирает документы ##### на сочинскую квартиру тоже.

    Половинку #####, якобы, ## вашу мать. Хозяева #####. Вот пусть помогает, пожалуйста.  А няне я платить не буду, Ларисе так и передай.

    Я ### и буду #####, понятно #####? Или #### и буду #####. Я мужик #####!», – сказал Глушаков.

    Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь»

    Mash: Глушаков хочет перейти в «Ахмат», чтобы снизить выплаты по алиментам

    Глушаков общается с женой. Ребус на вечер 

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