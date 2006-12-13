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    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Пригода взял золото на 200 м брассом с мировым рекордом и другие результаты

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    Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 200 м брассом.

    Пригода установил новый мировой рекорд в коротких бассейнах (2.00,16), предыдущее достижение принадлежало немцу Марко Коху (2.00,44).

    Плавание

    Чемпионат мира на короткой воде

    Ханчжоу, Китай

    Мужчины

    200 м, брасс

    1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.00,16 (мировой рекорд)
    2. Хайян Цин (Китай) – 2.01,15
    3. Марко Кох (Германия) – 2.01,42

    Женщины

    200 м, спина

    1. Лиза Браттон (США) – 2.00,71
    2. Кэтлин Бейкер (США) – 2.00,79
    3. Эмили Сибом (Австралия) – 2.01,37...
    6. Дарья Устинова (Россия) – 2.02,96

    100 м, вольный стиль

    1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 51,14
    2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 51,60
    3. Мэллори Комерфорд (США) – 51,63

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