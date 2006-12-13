Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Пригода взял золото на 200 м брассом с мировым рекордом и другие результаты

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 200 м брассом.
Пригода установил новый мировой рекорд в коротких бассейнах (2.00,16), предыдущее достижение принадлежало немцу Марко Коху (2.00,44).
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде
Ханчжоу, Китай
Мужчины
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.00,16 (мировой рекорд)
2. Хайян Цин (Китай) – 2.01,15
3. Марко Кох (Германия) – 2.01,42
Женщины
200 м, спина
1. Лиза Браттон (США) – 2.00,71
2. Кэтлин Бейкер (США) – 2.00,79
3. Эмили Сибом (Австралия) – 2.01,37...
6. Дарья Устинова (Россия) – 2.02,96
100 м, вольный стиль
1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 51,14
2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 51,60
3. Мэллори Комерфорд (США) – 51,63