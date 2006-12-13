Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Пригода взял золото на 200 м брассом с мировым рекордом и другие результаты

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 200 м брассом.

Пригода установил новый мировой рекорд в коротких бассейнах (2.00,16), предыдущее достижение принадлежало немцу (2.00,44).

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде

Ханчжоу, Китай

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.00,16 (мировой рекорд)

2. Хайян Цин (Китай) – 2.01,15

3. Марко Кох (Германия) – 2.01,42

Женщины

200 м, спина

1. Лиза Браттон (США) – 2.00,71

2. Кэтлин Бейкер (США) – 2.00,79

3. Эмили Сибом (Австралия) – 2.01,37...

6. Дарья Устинова (Россия) – 2.02,96

100 м, вольный стиль

1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 51,14

2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 51,60

3. Мэллори Комерфорд (США) – 51,63