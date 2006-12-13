Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карпин дисквалифицирован на 6 матчей за толчок резервного судьи, 3 из них – условно

    Теги Крылья Советов Ростов судьи Валерий Карпин КДК РФС Артур Григорьянц Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на 6 матчей по итогам игры 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1), три из них – условно.

    «Что касается Карпина, с его стороны не было ненормативной лексики в адрес арбитра, не было оскорбительных жестов.

    Мы рассматривали контакт Карпина с резервным арбитром. Установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно – умышленный толчок.

    Рассмотрели все объяснения по данному эпизоду, получили пояснения от самого Карпина. Он написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьей или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады.

    Мы приняли во внимание тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии. В данном случае умышленный толчок был вызван эмоциональными порывами. В дисциплинарном регламенте есть 29-я статья, которая позволяет применять как условные, так и не условные наказания.

    За умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать Карпина на 80 тысяч рублей.

    И дисквалифицировать Карпина на шесть матчей чемпионата России, при этом три матча чемпионата России считать реальным исполнением, и три матча – как условные спортивные санкции. И установить испытательный срок до конца сезона», – объяснил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться