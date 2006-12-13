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    Кубок IBU. Смешанная эстафета. Россия одержала победу, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я

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    Российская команда одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в Италии.

    За Россию бежали Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин, Антон Бабиков. Перед четвертым этапом российская команда уступала Швеции 46,5 секунды, несмотря на три ошибки на стрельбе Бабиков финишировал первым.

    Кубок IBU

    2-й этап

    Риднау, Италия

    Смешанная эстафета

    1. Россия (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин, Антон Бабиков) – 1:19.27,1 (0+11)
    2. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Элизабет Хогберг, Оскар Брандт, Симон Халлстрем) – 8,9 (0+7)
    3. Норвегия (Каролине Кноттен, Лотте Лие, Вебьорн Сорум, Фредрик Йесбакк) – 53,2 (0+6)
    4. Франция (Миртиль Бегю, Каролин Коломбо, Фабьен Клод, Мартен Перрия Буттони) – 1.07,6 (0+10)
    5. Канада (Эмили Диксон, Эмма Лундер, Эйден Миллар, Жюль Барнот) – 2.16,2 (0+11)
    6. Германия (Луиза Куммер, Янина Хеттих, Лукас Фратшер, Филипп Наврат) – 3.07,2 (1+14)
    7. Австрия (Симоне Кюпфнер, Фабьенн Хартвегер, Патрик Якоб, Николаус Ляйтингер) – 3.41,8 (0+13)...
    9. Украина (Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Антон Дудченко, Богдан Цымбал) – 4.15,4 (0+6)...

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