Кубок IBU. Смешанная эстафета. Россия одержала победу, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я

Российская команда одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в Италии.

За Россию бежали Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин, Антон Бабиков. Перед четвертым этапом российская команда уступала Швеции 46,5 секунды, несмотря на три ошибки на стрельбе Бабиков финишировал первым.

Кубок IBU

2-й этап

Риднау, Италия

Смешанная эстафета

1. Россия (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин, Антон Бабиков) – 1:19.27,1 (0+11)

2. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Элизабет Хогберг, Оскар Брандт, Симон Халлстрем) – 8,9 (0+7)

3. Норвегия (Каролине Кноттен, Лотте Лие, Вебьорн Сорум, Фредрик Йесбакк) – 53,2 (0+6)

4. Франция (Миртиль Бегю, Каролин Коломбо, Фабьен Клод, Мартен Перрия Буттони) – 1.07,6 (0+10)

5. Канада (Эмили Диксон, Эмма Лундер, Эйден Миллар, Жюль Барнот) – 2.16,2 (0+11)

6. Германия (Луиза Куммер, Янина Хеттих, Лукас Фратшер, Филипп Наврат) – 3.07,2 (1+14)

7. Австрия (Симоне Кюпфнер, Фабьенн Хартвегер, Патрик Якоб, Николаус Ляйтингер) – 3.41,8 (0+13)...

9. Украина (Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Антон Дудченко, Богдан Цымбал) – 4.15,4 (0+6)...



