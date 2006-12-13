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    Кубок IBU. Морозова и Корастылев победили в сингл-миксте, Дальмайер и Реес – 2-е

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    Российские биатлонисты Анастасия Морозова и Сергей Корастылев одержали победу в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU в Риднау.

    Кубок IBU

    2-й этап

    Риднау, Италия

    Сингл-микст

    1. Анастасия Морозова – Сергей Корастылев (Россия) – 39.03,2 (0+11)
    2. Лаура Дальмайер – Роман Реес (Германия) – 2,1 (0+10)
    3. Юлия Журавок – Виталий Труш (Украина) – 15,3 (0+2)
    4. Лу Жанмонно Лоран – Симон Фуркад (Франция) – 49,4 (0+15)
    5. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 53,5 (2+11)
    6. Кристина Ридер – Давид Коматц (Австрия) – 1.00,0 (0+11)
    7. Рагнхильд Фемстейневик – Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.13,2 (1+11)

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