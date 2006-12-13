Кубок IBU. Морозова и Корастылев победили в сингл-миксте, Дальмайер и Реес – 2-е

Российские биатлонисты Анастасия Морозова и Сергей Корастылев одержали победу в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU в Риднау.

Кубок IBU

2-й этап

Риднау, Италия

Сингл-микст

1. Анастасия Морозова – Сергей Корастылев (Россия) – 39.03,2 (0+11)

2. Лаура Дальмайер – Роман Реес (Германия) – 2,1 (0+10)

3. Юлия Журавок – Виталий Труш (Украина) – 15,3 (0+2)

4. Лу Жанмонно Лоран – Симон Фуркад (Франция) – 49,4 (0+15)

5. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 53,5 (2+11)

6. Кристина Ридер – Давид Коматц (Австрия) – 1.00,0 (0+11)

7. Рагнхильд Фемстейневик – Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.13,2 (1+11)