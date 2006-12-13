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    «Спартак» выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

    Теги Спартак премьер-лига Россия Вильярреал Лига чемпионов Лига Европы Олег Кононов Футбол

    «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Московский клуб занял четвертое место в группе и не смог попасть в весеннюю часть еврокубков.

    «Спартак» всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.

    В сезонах-2013/14 и 2014/15 «Спартак» не пробивался в еврокубки. За семь последних выступлений в еврокубках москвичи пробивались в евровесну всего дважды.

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