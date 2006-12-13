«Спартак» выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

проиграл «Вильярреалу» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Московский клуб занял четвертое место в группе и не смог попасть в весеннюю часть еврокубков.

«Спартак» всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.

В сезонах-2013/14 и 2014/15 «Спартак» не пробивался в еврокубки. За семь последних выступлений в еврокубках москвичи пробивались в евровесну всего дважды.