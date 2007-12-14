«Милан» не вышел из группы Лиги Европы, проиграв «Бетису» и «Олимпиакосу»

«Олимпиакос» обыграл «Милан» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа .

Благодаря этой победе греческий клуб догнал миланцев по очкам и за счет разницы мячей (поскольку в первом матче был зафиксирован аналогичный счет в пользу ) занял второе место и вышел в плей-офф. Победителем группы с 12 очками стал «Бетис».

впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубке. Тогда это случилось в Лиге чемпионов.

Отметим, что в сезоне-2000/01 «Милан» прошел первый групповой этап, но вылетел на втором. Кроме того, команда пропустила три сезона еврокубков – 2014/15, 2015/16 и 2016/17.