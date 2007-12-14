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    «Милан» не вышел из группы Лиги Европы, проиграв «Бетису» и «Олимпиакосу»

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо Бетис серия А Италия Лига Европы Олимпиакос Футбол

    «Олимпиакос» обыграл «Милан» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Благодаря этой победе греческий клуб догнал миланцев по очкам и за счет разницы мячей (поскольку в первом матче был зафиксирован аналогичный счет в пользу «Милана») занял второе место и вышел в плей-офф. Победителем группы с 12 очками стал «Бетис».

    «Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубке. Тогда это случилось в Лиге чемпионов.

    Отметим, что в сезоне-2000/01 «Милан» прошел первый групповой этап, но вылетел на втором. Кроме того, команда пропустила три сезона еврокубков – 2014/15, 2015/16 и 2016/17.

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