«Тампа» – «Торонто». Кучеров набрал 2 очка и разделил 2-е место в гонке бомбардиров

Форвард Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (4:1) и был признан его третьей звездой.

В его активе победная шайба в игре, засчитанная после видеопросмотра, и голевая передача на Тайлера Джонсона.

На счету российского нападающего стало 47 (13+34) очков в 33 матчах сезона, в гонке бомбардиров он разделил второе место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». Лидирует другой форвард «Эвеланш» Микко Рантанен с 52 очками.

Всего Кучеров провел на льду 17 минут 14 секунд (3:58 – в большинстве, полезность «0») и отметился 2 бросками в створ ворот.

Также допустил 3 потери шайбы, одна из которых привела к единственному голу «Лифс».