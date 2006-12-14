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    «Тампа» – «Торонто». Кучеров набрал 2 очка и разделил 2-е место в гонке бомбардиров

    Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (4:1) и был признан его третьей звездой. 

    В его активе победная шайба в игре, засчитанная после видеопросмотра, и голевая передача на Тайлера Джонсона. 

    На счету российского нападающего стало 47 (13+34) очков в 33 матчах сезона, в гонке бомбардиров он разделил второе место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». Лидирует другой форвард «Эвеланш» Микко Рантанен с 52 очками. 

    Всего Кучеров провел на льду 17 минут 14 секунд (3:58 – в большинстве, полезность «0») и отметился 2 бросками в створ ворот.

    Также допустил 3 потери шайбы, одна из которых привела к единственному голу «Лифс». 

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