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    «Челси» впервые проиграл в АПЛ при Сарри, уступив «Тоттенхэму» – 1:3

    Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

    Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошел матч 13-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Челси» (3:1).

    «Синие» впервые проиграли в чемпионате с момента назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера. Ранее «Челси» под руководством итальянца провел 19 официальных матчей в различных турнирах и уступил только в самом первом из них – во встрече с «Манчестер Сити» (0:2), состоявшейся 5 августа в рамках Суперкубка Англии.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

    Тоттенхэм – Челси 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    24 ноября, 20.30, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Алли, 2:0 – 16 Кейн, 3:0 – 54 Сон Хын Мин, 3:1 – 85 Жиру.
    ТоттенхэмЛьорис, Фойт, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 87), Сон Хын Мин (Ламела, 78), Кейн.
    ЧелсиАррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 58), Жоржиньо, Виллиан (Жиру, 76), Канте, Азар, Мората (Педро, 58).
    Предупреждения:
    Рюдигер (19), Азар (45), Жоржиньо (72).

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