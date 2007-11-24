«Челси» впервые проиграл в АПЛ при Сарри, уступив «Тоттенхэму» – 1:3

Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошел матч 13-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Челси» (3:1).
«Синие» впервые проиграли в чемпионате с момента назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера. Ранее «Челси» под руководством итальянца провел 19 официальных матчей в различных турнирах и уступил только в самом первом из них – во встрече с «Манчестер Сити» (0:2), состоявшейся 5 августа в рамках Суперкубка Англии.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».
- Дата проведения
- 24 ноября, 20.30, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 8 Алли, 2:0 – 16 Кейн, 3:0 – 54 Сон Хын Мин, 3:1 – 85 Жиру.
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Тоттенхэм –
Льорис, Фойт, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 87), Сон Хын Мин (Ламела, 78), Кейн.
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Челси –
Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 58), Жоржиньо, Виллиан (Жиру, 76), Канте, Азар, Мората (Педро, 58).