«Челси» впервые проиграл в АПЛ при Сарри, уступив «Тоттенхэму» – 1:3

Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошел матч 13-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Челси» (3:1).

«Синие» впервые проиграли в чемпионате с момента назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера. Ранее «Челси» под руководством итальянца провел 19 официальных матчей в различных турнирах и уступил только в самом первом из них – во встрече с «Манчестер Сити» (0:2), состоявшейся 5 августа в рамках Суперкубка Англии.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

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