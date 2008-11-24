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    Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции с тремя мировыми рекордами, Синицина и Кацалапов – 2-е

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    Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, установив три новых мировых рекорда – в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ. 

    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, что позволило им отобраться в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере. 

    Гран-при

    6-й этап

    Internationaux de France

    Гренобль, Франция

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 216,78 – мировой рекорд
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 200,38
    3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 188,74
    4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 181,47
    5. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 171,17
    6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 170,64
    7. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 165,69
    8. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 163,18
    9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 153,27
    10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 146,05

    Произвольный танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,65 – мировой рекорд 
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 122,47
    3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 114,49
    4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 111,62
    7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 105,70
    6. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 103,03
    7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 99,54
    8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 97,53
    9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 93,50
    10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 90,84

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France

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