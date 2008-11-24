Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции с тремя мировыми рекордами, Синицина и Кацалапов – 2-е

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, установив три новых мировых рекорда – в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, что позволило им отобраться в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

Гран-при

6-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 216,78 – мировой рекорд

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 200,38

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 188,74

4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 181,47

5. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 171,17

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 170,64

7. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 165,69

8. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 163,18

9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 153,27

10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 146,05



Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,65 – мировой рекорд

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 122,47

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 114,49

4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 111,62

7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 105,70

6. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 103,03

7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 99,54

8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 97,53

9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 93,50

10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 90,84

Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France