Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции с тремя мировыми рекордами, Синицина и Кацалапов – 2-е

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, установив три новых мировых рекорда – в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, что позволило им отобраться в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.
Гран-при
6-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 216,78 – мировой рекорд
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 200,38
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 188,74
4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 181,47
5. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 171,17
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 170,64
7. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 165,69
8. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 163,18
9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 153,27
10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 146,05
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,65 – мировой рекорд
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 122,47
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 114,49
4. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 111,62
7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 105,70
6. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 103,03
7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 99,54
8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 97,53
9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 93,50
10. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 90,84
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France