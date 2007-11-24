Загитова, Туктамышева и Самодурова представят Россию в финале Гран-при

Стали известны все участницы финала Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

Россию в финале представят три фигуристки: олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, призер этапов серии Гран-при Софья Самодурова.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, претендовавшая на попадание в финал, заняла на шестом этапе серии Internationaux de France 4-е место и не сумела завоевать путевку в Ванкувер.

Участницы финала Гран-при

Женщины

Сатоко Мияхара (Япония)

Алина Загитова (Россия)

Рика Кихира (Япония)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Каори Сакамото (Япония)

Софья Самодурова (Россия)