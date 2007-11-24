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    Загитова, Туктамышева и Самодурова представят Россию в финале Гран-при

    Теги сборная России финал Гран-при Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Сатоко Мияхара Каори Сакамото Алина Загитова Рика Кихира Софья Самодурова Фигурное катание

    Стали известны все участницы финала Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере. 

    Россию в финале представят три фигуристки: олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, призер этапов серии Гран-при Софья Самодурова. 

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, претендовавшая на попадание в финал, заняла на шестом этапе серии Internationaux de France 4-е место и не сумела завоевать путевку в Ванкувер. 

    Участницы финала Гран-при

    Женщины

    Сатоко Мияхара (Япония)
    Алина Загитова (Россия)
    Рика Кихира (Япония)
    Елизавета Туктамышева (Россия)
    Каори Сакамото (Япония)
    Софья Самодурова (Россия)

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