«Бавария» отстала от лидирующей «Боруссии» на 9 очков и идет на 5-м месте в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 12-го тура бундеслиги (2:1).

Благодаря этой победе дортмундцы увеличили отрыв от «Баварии», которая потеряла очки в игре с «Фортуной» (3:3), до 9 очков.

Команда Люсьена Фавра с 30 очками продолжает лидировать в таблице немецкого первенства, опережая франкфуртский «Айнтрахт», идущий вторым, на 7 очков.

Равное количество очков с «Айнтрахтом» (по 23) набрала «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая свой матч в рамках 12-го тура проведет в воскресенье с «Ганновером».