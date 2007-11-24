«Бавария» отстала от лидирующей «Боруссии» на 9 очков и идет на 5-м месте в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 12-го тура бундеслиги (2:1).
Благодаря этой победе дортмундцы увеличили отрыв от «Баварии», которая потеряла очки в игре с «Фортуной» (3:3), до 9 очков.
Команда Люсьена Фавра с 30 очками продолжает лидировать в таблице немецкого первенства, опережая франкфуртский «Айнтрахт», идущий вторым, на 7 очков.
Равное количество очков с «Айнтрахтом» (по 23) набрала «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая свой матч в рамках 12-го тура проведет в воскресенье с «Ганновером».
- Дата проведения
- 24 ноября, 17.30, «Кофас-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 66 Пако Алькасер, 1:1 – 70 Квайсон, 1:2 – 76 Пишчек.
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Майнц –
Центнер, Ниакате, Белль, Аарон Мартин, Хак (Боэтиюс, 77), Латца (Максим, 83), Кунде, Квайсон (Онисиво, 72), Гбамен, Бросински, Матета.
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Боруссия Д –
Бюрки, Аканджи, Хакими (Диалло, 83), Пишчек, Загаду, Гетце (Пако Алькасер, 64), Санчо, Ройс, Дилэйни, Бруун Ларсен (Пулишич, 78), Витцель.