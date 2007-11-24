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    «Бавария» отстала от лидирующей «Боруссии» на 9 очков и идет на 5-м месте в бундеслиге

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Футбол

    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 12-го тура бундеслиги (2:1).

    Благодаря этой победе дортмундцы увеличили отрыв от «Баварии», которая потеряла очки в игре с «Фортуной» (3:3), до 9 очков.

    Команда Люсьена Фавра с 30 очками продолжает лидировать в таблице немецкого первенства, опережая франкфуртский «Айнтрахт», идущий вторым, на 7 очков.

    Равное количество очков с «Айнтрахтом» (по 23) набрала «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая свой матч в рамках 12-го тура проведет в воскресенье с «Ганновером».

    Майнц – Боруссия Д 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    24 ноября, 17.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 66 Пако Алькасер, 1:1 – 70 Квайсон, 1:2 – 76 Пишчек.
    МайнцЦентнер, Ниакате, Белль, Аарон Мартин, Хак (Боэтиюс, 77), Латца (Максим, 83), Кунде, Квайсон (Онисиво, 72), Гбамен, Бросински, Матета.
    Боруссия ДБюрки, Аканджи, Хакими (Диалло, 83), Пишчек, Загаду, Гетце (Пако Алькасер, 64), Санчо, Ройс, Дилэйни, Бруун Ларсен (Пулишич, 78), Витцель.
    Предупреждения:
    Хак (26), Кунде (30), Дилэйни (34).

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