Гран-при Франции. Медведева, Сотскова, Константинова, Кихира выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле женщины представят произвольные программы.
Гран-при
6-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Женщины
Начало произвольной программы – 21.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Первый», «Матч! Арена», Eurosport 2.
Первая разминка
1. Станислава Константинова (Россия)
2. Лорин Лекавалье (Франция)
3. Матильда Альготссон (Швеция)
4. Алексия Паганини (Швейцария)
5. Мэ Беренис Мейте (Франция)
6. Леа Серна (Франция)
Вторая разминка
7. Брэди Теннелл (США)
8. Мария Сотскова (Россия)
9. Марин Хонда (Япония)
10. Маи Михара (Япония)
11. Рика Кихира (Япония)
12. Евгения Медведева (Россия)
Положение после короткой программы
1. Маи Михара (Япония) – 67,95
2. Рика Кихира (Япония) – 67,64
3. Евгения Медведева (Россия) – 67,55
4. Марин Хонда (Япония) – 65,37
5. Мария Сотскова (Россия) – 61,76
6. Брэди Теннелл (США) – 61,34
7. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 60,86
8. Алексия Паганини (Швейцария) – 56,88
9. Леа Серна (Франция) - 55,31
10. Станислава Константинова (Россия) – 54,91
11. Лорин Лекавалье (Франция) – 51,66
12. Матильда Альготссон (Швеция) – 48,58
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France