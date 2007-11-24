Евгения Медведева: «Я не ожидала такого количества ненависти. Мне нужно научиться с этим жить»

Двукратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева рассказала о давлении, которое испытывает после переезда в Канаду к тренеру Брайану Орсеру.

«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди разделятся на два лагеря.

Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить.

Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», – сказала Медведева.