Роналду – первый за 50 лет новичок серии А, забивший за «Ювентус» 9 голов в 13 стартовых турах

Нападающий «Ювентуса» открыл счет в матче 13-го тура серии А против СПАЛ (2:0, второй тайм).

Этот гол стал для португальца девятым за туринский клуб в чемпионате. В последних шести матчах первенства он забил шесть мячей.

Последним новичком «бьянконери», не выступавшим ранее в серии А, кому удалось забить девять голов в 13 стартовых турах итальянского чемпионата, был Пьетро Анастази в сезоне-1968/69.

Вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Ювентус» – СПАЛ на Sports.ru.