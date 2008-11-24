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    Роналду – первый за 50 лет новичок серии А, забивший за «Ювентус» 9 голов в 13 стартовых турах

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия видео Пьетро Анастази СПАЛ Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 13-го тура серии А против СПАЛ (2:0, второй тайм).

    Этот гол стал для португальца девятым за туринский клуб в чемпионате. В последних шести матчах первенства он забил шесть мячей.

    Последним новичком «бьянконери», не выступавшим ранее в серии А, кому удалось забить девять голов в 13 стартовых турах итальянского чемпионата, был Пьетро Анастази в сезоне-1968/69.

    Вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Ювентус» – СПАЛ на Sports.ru.

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