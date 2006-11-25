Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль» из-за проблем с безопасностью. Финал Кубка Либертадорес может быть вновь перенесен

Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль» после массовых беспорядков, которые привели к переносу второго матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и .

Решение было принято по соображениям безопасности – на матч пыталось попасть больше болельщиков, чем составляет вместимость арены, также обнаружились проблемы с доступом к аварийным выходам.

Таким образом, проведение второго матча в новое запланированное время (воскресенье, 23.00 по московскому времени) оказывается под вопросом, он может быть вновь перенесен.

Тем не менее, в случае выполнения требований техники безопасности и уплаты штрафа , матч может состояться в воскресенье – в том случае, если его проведение будет разрешено полицией.

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