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    Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль» из-за проблем с безопасностью. Финал Кубка Либертадорес может быть вновь перенесен

    Теги Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия болельщики Кубок Либертадорес Монументаль Футбол

    Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион «Монументаль» после массовых беспорядков, которые привели к переносу второго матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс»

    Решение было принято по соображениям безопасности – на матч пыталось попасть больше болельщиков, чем составляет вместимость арены, также обнаружились проблемы с доступом к аварийным выходам. 

    Таким образом, проведение второго матча в новое запланированное время (воскресенье, 23.00 по московскому времени) оказывается под вопросом, он может быть вновь перенесен. 

    Тем не менее, в случае выполнения требований техники безопасности и уплаты штрафа «Ривер Плейтом», матч может состояться в воскресенье – в том случае, если его проведение будет разрешено полицией. 

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