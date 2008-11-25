Чемпионат Италии. «Милан» упустил победу над «Лацио», «Сампдория» против «Дженоа»

В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» проиграла «Удинезе» (0:1), «Ювентус» обыграл СПАЛ (2:0), «Интер» разгромил «Фрозиноне» (3:0), «Наполи» поделил очки с «Кьево» (0:0), а «Милан» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), пропустив на 94-й минуте.
Чемпионат Италии
13-й тур
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Уоллес, Раду (Кайседо, 82), Марушич, Ачерби, Милинкович-Савич (Лукаку, 65), Лулич, Луис Альберто (Корреа, 65), Пароло, Бадель, Иммобиле.
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Милан –
Доннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Абате, Чалханоглу, Кессиэ, Борини, Бакайоко, Сусо, Кутроне.
- Предупреждения:
- Милинкович-Савич (33), Доннарумма (86).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 25 ноября, 14.30, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 1:0 – 6 Жервиньо, 2:0 – 25 Бруну Алвеш, 2:1 – 36, пенальти Эль-Бабакар.
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Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони (Гаццола, 81), Гальоло, Грасси, Скоццарелла (Штулац, 87), Барилла, Силигарди (Биабиани, 66), Инглезе, Жервиньо.
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Сассуоло –
Консильи, Марлон, Маньяни, Феррари, Рожерио, Данкан (Матри, 78), Маньянелли (Джуричич, 60), Берарди, Боатенг (Сенси, 60), Бурабия, Эль-Бабакар.
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Карнезис, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 74), Кальехон, Зелиньски, Диавара (Аллан, 59), Уна (Милик, 59), Мертенс, Инсинье.
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Кьево –
Соррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Радованович, Хетемай, Оби (Стемпиньски, 65), Бирса, Меджорини (Каччаторе, 75), Пеллиссье (Кийине, 62).
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 0:1 – 33 Фройлер, 0:2 – 40 Хатебур, 1:2 – 42 ла Гумина, 2:2 – 77, автогол Масьелло, 3:2 – 90 Сильвестре.
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Эмполи –
Проведель, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Майетта, Паскуаль, Крунич (Зайц, 72), Беннасер, Траоре (Аккуа, 85), Капуто, ла Гумина (Мчедлидзе, 89).
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Аталанта –
Бериша, Толои (Манчини, 46), Гимшити, Масьелло (Паломино, 88), Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата (Пашалич, 46).
- Удаление:
- Иличич (84).
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Маттьелло (Дейкс, 87), Поли, Пульгар, Сванберг (Крейчи, 56), Орсолини (Джемаили, 72), Сантандер, Паласио.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Чеккерини, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Дабо, 87), Верету, Фернандеш, Жерсон (Миральяс, 80), Симеоне (Терео, 72), Кьеза.
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 24 ноября, 17.00, «Фриули»
- Гол:
- 1:0 – 54 де Пауль.
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Удинезе –
Муссо, Ларсен, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест, Фофана, Бехрами, Мандрагора, Самир (Пеццелла, 70), Пуссетто (Д'Алессандро, 90), де Пауль (Мачис, 79).
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Рома –
Миранте, Сантон, Фасио, Жезус, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Клюйверт (Ундер, 64), Пеллегрини (Дзаньоло, 79), Эль-Шаарави, Шик (Джеко, 71).
- Дата проведения
- 24 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Перин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро (Кьеллини, 87), Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди, 72), Манджукич, Роналду.
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СПАЛ –
Гомис, Ладзари, Чонек, Фелипе, Бонифаци, Фарес, Миссироли (Валоти, 59), Скьяттарелла (Вальдифьори, 83), Куртич, Антенуччи, Петанья (Палоски, 85).
- Предупреждения:
- Чонек (39), Фарес (49), Бентанкур (64), Скьяттарелла (74).
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 10 Кейта Бальде, 2:0 – 57 Мартинес, 3:0 – 82 Кейта Бальде.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Валеро, Политано (Кандрева, 83), Наингголан (Жоау Мариу, 71), Кейта Бальде, Мартинес (Икарди, 77).
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Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Капуано, Дзампано, Чибса, Крисетиг, Кассата (Гори, 56), Бегетто (Гильоне, 72), Чиофани, Пинамонти (Кэмпбелл, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.