Чемпионат Италии. «Милан» упустил победу над «Лацио», «Сампдория» против «Дженоа»

В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» проиграла «Удинезе» (0:1), «Ювентус» обыграл СПАЛ (2:0), «Интер» разгромил «Фрозиноне» (3:0), «Наполи» поделил очки с «Кьево» (0:0), а «Милан» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), пропустив на 94-й минуте.

Чемпионат Италии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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