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    Чемпионат Италии. «Милан» упустил победу над «Лацио», «Сампдория» против «Дженоа»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» проиграла «Удинезе» (0:1), «Ювентус» обыграл СПАЛ (2:0), «Интер» разгромил «Фрозиноне» (3:0), «Наполи» поделил очки с «Кьево» (0:0), а «Милан» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), пропустив на 94-й минуте.

    Чемпионат Италии

    13-й тур

    Лацио – Милан 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    25 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 78 Кессиэ, 1:1 – 90 Корреа.
    ЛациоСтракоша, Уоллес, Раду (Кайседо, 82), Марушич, Ачерби, Милинкович-Савич (Лукаку, 65), Лулич, Луис Альберто (Корреа, 65), Пароло, Бадель, Иммобиле.
    МиланДоннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Абате, Чалханоглу, Кессиэ, Борини, Бакайоко, Сусо, Кутроне.
    Предупреждения:
    Милинкович-Савич (33), Доннарумма (86).

     

    Дженоа – Сампдория
    Дата проведения
    25 ноября, 22.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    ДженоаРаду, Кришито, Бираски, Ромеро, Хильемарк, Ромуло, Велозу, Лазович, Бесса, Куаме, Пентек.
    СампдорияАудеро, Тонелли, Мурру, Берешиньски, Андерсен, Янкто, Экдаль, Рамирес, Прат, Куальярелла, Дефрель.

     

    Парма – Сассуоло 2:1 (2:1, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 14.30, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Жервиньо, 2:0 – 25 Бруну Алвеш, 2:1 – 36, пенальти Эль-Бабакар.
    ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони (Гаццола, 81), Гальоло, Грасси, Скоццарелла (Штулац, 87), Барилла, Силигарди (Биабиани, 66), Инглезе, Жервиньо.
    СассуолоКонсильи, Марлон, Маньяни, Феррари, Рожерио, Данкан (Матри, 78), Маньянелли (Джуричич, 60), Берарди, Боатенг (Сенси, 60), Бурабия, Эль-Бабакар.
    Предупреждения:
    Инглезе (20), Бруну Алвеш (36), Бастони (39), Данкан (62), Марлон (82), Феррари (88), Консильи (90).

     

    Наполи – Кьево 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 17.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    НаполиКарнезис, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 74), Кальехон, Зелиньски, Диавара (Аллан, 59), Уна (Милик, 59), Мертенс, Инсинье.
    КьевоСоррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Радованович, Хетемай, Оби (Стемпиньски, 65), Бирса, Меджорини (Каччаторе, 75), Пеллиссье (Кийине, 62).
    Предупреждения:
    Диавара (21), Барба (57), Хетемай (77), Мариу Руй (84).

     

    Эмполи – Аталанта 3:2 (1:2, 2:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 33 Фройлер, 0:2 – 40 Хатебур, 1:2 – 42 ла Гумина, 2:2 – 77, автогол Масьелло, 3:2 – 90 Сильвестре.
    ЭмполиПроведель, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Майетта, Паскуаль, Крунич (Зайц, 72), Беннасер, Траоре (Аккуа, 85), Капуто, ла Гумина (Мчедлидзе, 89).
    АталантаБериша, Толои (Манчини, 46), Гимшити, Масьелло (Паломино, 88), Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата (Пашалич, 46).
    Предупреждения:
    Весели (24), Масьелло (38), Майетта (67), Госенс (69).
    Удаление:
    Иличич (84).

     

    Болонья – Фиорентина 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    БолоньяСкорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Маттьелло (Дейкс, 87), Поли, Пульгар, Сванберг (Крейчи, 56), Орсолини (Джемаили, 72), Сантандер, Паласио.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Чеккерини, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Дабо, 87), Верету, Фернандеш, Жерсон (Миральяс, 80), Симеоне (Терео, 72), Кьеза.
    Предупреждения:
    Витор Уго (47), Калабрези (60), Крейчи (74), Паласио (88).

     

    Кальяри – Торино
    Дата проведения
    26 ноября, 22.30, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – Рома 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    24 ноября, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 54 де Пауль.
    УдинезеМуссо, Ларсен, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест, Фофана, Бехрами, Мандрагора, Самир (Пеццелла, 70), Пуссетто (Д'Алессандро, 90), де Пауль (Мачис, 79).
    РомаМиранте, Сантон, Фасио, Жезус, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Клюйверт (Ундер, 64), Пеллегрини (Дзаньоло, 79), Эль-Шаарави, Шик (Джеко, 71).
    Предупреждения:
    де Пауль (64), Бехрами (65).

     

    Ювентус – СПАЛ 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    24 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Роналду, 2:0 – 60 Манджукич.
    ЮвентусПерин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро (Кьеллини, 87), Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди, 72), Манджукич, Роналду.
    СПАЛГомис, Ладзари, Чонек, Фелипе, Бонифаци, Фарес, Миссироли (Валоти, 59), Скьяттарелла (Вальдифьори, 83), Куртич, Антенуччи, Петанья (Палоски, 85).
    Предупреждения:
    Чонек (39), Фарес (49), Бентанкур (64), Скьяттарелла (74).

     

    Интер – Фрозиноне 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    24 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Кейта Бальде, 2:0 – 57 Мартинес, 3:0 – 82 Кейта Бальде.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Валеро, Политано (Кандрева, 83), Наингголан (Жоау Мариу, 71), Кейта Бальде, Мартинес (Икарди, 77).
    ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Ариаудо, Капуано, Дзампано, Чибса, Крисетиг, Кассата (Гори, 56), Бегетто (Гильоне, 72), Чиофани, Пинамонти (Кэмпбелл, 77).
    Предупреждения:
    Крисетиг (6), Асамоа (14), Бегетто (40), Кассата (44).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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