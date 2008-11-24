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    Лыжи. Кубок мира. Белорукова победила в классическом спринте, Фалла – 4-я, Нильссон – 6-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен Майкен Касперсен Фалла Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Хайди Венг Катя Виснар Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Сэди Бьорнсен Софи Колдуэл Юлия Белорукова Рагнхиль Хага Татьяна Алешина Полина Некрасова Майя Далквист Лыжные виды

    Российская лыжница Юлия Белорукова одержала победу в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Женщины

    Спринт, классический стиль

    1. Юлия Белорукова (Россия) – 2.52,62
    2. Майя Далквист (Швеция) – 1,12
    3. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1,51
    4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 1,52
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 4,71
    6. Стина Нильссон (Швеция) – 12,33...
    9. Наталья Непряева (Россия)...
    11. Сэди Бьорнсен (США)
    12. Катя Виснар (Словения)
    13. Евгения Шаповалова (Россия)...
    16. Софи Колдуэл (США)...
    20. Наталья Матвеева (Россия)
    21. Ханна Фалк (Швеция)...
    26. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...
    30. Елена Соболева (Россия)...
    32. Рагнхиль Хага (Норвегия)
    33. Джессика Диггинс (США)...
    40. Полина Некрасова (Россия)...
    42. Хайди Венг (Норвегия)
    73. Татьяна Алешина (Россия)

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