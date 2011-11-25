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    «Сент-Луис» – «Виннипег». Лайне забросил 5 шайб и возглавил гонку снайперов

    Теги Сент-Луис НХЛ Виннипег Патрик Лайне Хоккей

    Форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил 5 шайб в матче с «Сент-Луисом» (8:4). 

    20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз в большинстве. В последних 4 матчах на его счету 11 голов. 

    После сезона-1995/96, в котором пента-трики сделали Марио Лемье и Сергей Федоров, до сегодняшнего дня в лиге было зафиксировано всего два таких случая – Мариан Габорик забрасывал 5 шайб в 2007 году, Юхан Франзен – в 2011. 

    На счету Лайне стало 19 голов в сезоне, и он единолично возглавил снайперскую гонку НХЛ, оторвавшись на 2 гола от Александра Овечкина («Вашингтон»), Давида Пастрняка («Бостон») и Джеффа Скиннера («Баффало»). 

    Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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