«Сент-Луис» – «Виннипег». Лайне забросил 5 шайб и возглавил гонку снайперов

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил 5 шайб в матче с (8:4).

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз в большинстве. В последних 4 матчах на его счету 11 голов.

После сезона-1995/96, в котором пента-трики сделали Марио Лемье и Сергей Федоров, до сегодняшнего дня в лиге было зафиксировано всего два таких случая – Мариан Габорик забрасывал 5 шайб в 2007 году, Юхан Франзен – в 2011.

На счету Лайне стало 19 голов в сезоне, и он единолично возглавил снайперскую гонку , оторвавшись на 2 гола от Александра Овечкина («Вашингтон»), Давида Пастрняка («Бостон») и Джеффа Скиннера («Баффало»).

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.