Конта о скандале вокруг Серены на US Open: «Неправильно каждый раз, когда ты с чем-то не согласна, объявлять это сексизмом»

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта на встрече дискуссионного клуба в Оксфорде прокомментировала скандал вокруг Серены Уильямс в финале US Open, когда теннисистка назвала судью Карлоса Рамоса вором и лжецом, а получив за это штраф, обвинила его в сексизме.

«Я считаю, что у этой ситуации несколько разных сторон. Во-первых, судья был прав, дав предупреждение за тренерские подсказки. Тренер Серены Патрик Муратоглу сам это признал. Это одна часть сюжета, и она не относится к тому, что произошло потом.

Во-вторых, понятно, что эмоции в матче всегда зашкаливают, а особенно, надо думать, в финале «Шлема». Все мы люди, и Серена Уильямс не исключение, и наверное, US Open заставляет ее нервничать больше обычного. Вместе с тем, нужно принимать во внимание и то, что этот судья всегда следует правилам очень строго. Он выносил предупреждения Джоковичу и Надалю за тренерские подсказки на разных «Шлемах».

Я всегда за равенство прав, но мне не кажется правильным каждый раз, когда ты с чем-то не согласна, объявлять это ущемлением прав и говорить: это все потому, что я женщина. По-моему, это работает не так. Но даже при этом нельзя не отдать должное Серене в том, как страстно она борется за права женщин. Благодаря таким людям, как она и Билли Джин Кинг, разговоры об этом начинаются, вопросы решаются, происходят перемены.

В общем, я не считаю, что это было проявление сексизма. Я считаю, что эмоции зашкаливали, и это привело к такой ситуации. Пожалуйста, Серена, не ненавидь меня».