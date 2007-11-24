Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл классический спринт, Клэбо – 2-й, Ретивых – 5-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл спринт «классикой» на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Ранее в женском спринте первой стала Юлия Белорукова.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 2.29,35

2. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 0,31

3. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 1,35

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3,04

5. Глеб Ретивых (Россия) – 3,86

6. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия) – 4,85

7. Калле Халварссон (Швеция)

8. Алекс Харви (Канада)

9. Федерико Пеллегрино (Италия)

10. Андрей Собакарев (Россия)

11. Ристоматти Хакола (Финляндия)...

14. Лука Шанава (Франция)...

16. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...

19. Финн Хоген Крог (Норвегия)...

23.Теодор Петерсон (Швеция)...

35. Алексей Петухов (Россия)...

39. Алексей Полторанин (Казахстан)...

44. Андрей Краснов (Россия)

60. Артем Мальцев (Россия)