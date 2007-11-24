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    Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл классический спринт, Клэбо – 2-й, Ретивых – 5-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Алексей Петухов Эйрик Брансдал Теодор Петерсон сборная Франции Алексей Полторанин Алекс Харви Артем Мальцев Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Сондре Тюрволл Фоссли Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Люка Шанава Ристоматти Хакола Андрей Краснов Лыжные виды

    Российский лыжник Александр Большунов выиграл спринт «классикой» на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

    Ранее в женском спринте первой стала Юлия Белорукова.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Мужчины

    Спринт, классический стиль

    1. Александр Большунов (Россия) – 2.29,35
    2. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 0,31
    3. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 1,35
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3,04
    5. Глеб Ретивых (Россия) – 3,86
    6. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия) – 4,85
    7. Калле Халварссон (Швеция)
    8. Алекс Харви (Канада)
    9. Федерико Пеллегрино (Италия)
    10. Андрей Собакарев (Россия)
    11. Ристоматти Хакола (Финляндия)...
    14. Лука Шанава (Франция)...
    16. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...
    19. Финн Хоген Крог (Норвегия)...
    23.Теодор Петерсон (Швеция)...
    35. Алексей Петухов (Россия)...
    39. Алексей Полторанин (Казахстан)...
    44. Андрей Краснов (Россия)
    60. Артем Мальцев (Россия)

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