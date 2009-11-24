«Эйбар» громит «Реал» – 3:0! Видеотрансляция на Sports.ru

В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде играет с «Эйбаром».
На Sports.ru вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 ноября, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
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Эйбар –
Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Жордан, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Карвахаль, 54), Рамос, Модрич (Иско, 63), Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Себальос, Бэйл, Бензема.