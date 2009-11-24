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    «Эйбар» громит «Реал» – 3:0! Видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Эйбар натив Футбол

    В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде играет с «Эйбаром».

    На Sports.ru вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

    Эйбар – Реал Мадрид 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    24 ноября, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Эскаланте, 2:0 – 52 Энрик, 3:0 – 57 Кике.
    ЭйбарРиесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Жордан, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88).
    Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Карвахаль, 54), Рамос, Модрич (Иско, 63), Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Себальос, Бэйл, Бензема.
    Предупреждения:
    Кукурелья (33), Жордан (36), Бэйл (44).

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