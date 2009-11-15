Раньери возглавил «Фулхэм», Березуцкие войдут в штаб Слуцкого в «Витессе», иконостас в камере Мамаева и другие новости утра

1. Клаудио Раньери возглавил «Фулхэм». Теперь вы знаете, на кого ставить в АПЛ в следующем сезоне.

2. Говорят, братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе».

3. КХЛ. «Автомобилист» впервые в сезоне проиграл два матча подряд. СКА раскрошил «Адмирал», «Магнитка» выиграла 6-й раз подряд. «Сибирь» 6-й раз уступила, «Барыс» и «Амур» накидали 11 шайб и другие результаты.

4. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Виннипегу», «Чикаго» победил «Сент-Луис». Другие результаты – здесь.

5. Футбол. Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ». «Челси» грозит запрет на 4 трансферных окна. «Реал» купит 20-летнего хабека «Ривер Плейта» Паласиоса за 20 млн евро.

Канте отказался получать зарплату в «Челси» через офшор. Дзюба и Черчесов передали РФС права на использование фирменного жеста «ладонь к козырьку».

6. Новости СИЗО. Мамаев читает православную литературу, в его камере появился иконостас. Павел готов выйти на волю «прямо сейчас – в резиновых тапочках и майке».

7. Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Чилич обыграл Изнера, Джокович вышел в полуфинал.

8. Хабиб презентует автобиографию 26 ноября в Москве и организует турне пояса чемпиона UFC по России.

9. В НБА «Торонто» уступил «Детройту», «Мемфис» обыграл «Милуоки». Другие результаты – здесь.

10. ✂️Феллайни состриг афро и сделал короткую прическу.

11. Цифры дня. Сборная России получила 8 млн долларов от РФС в качестве премиальных за ЧМ-2018. «Барселона» выделила 6 млн евро на помощь беженцам.

12. Стартовые составы на Матч звезд КХЛ: Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин и еще 14 ребят.

13. Заявки на отборочный спринт в Контиолахти: Цветков, Поршнев, Бабиков и Сливко, Старых, Васильева – в деле.

14. На Украине снимут сериал про боксера с Джоном Карью в главной роли.

Цитаты дня:

Этери Тутберидзе: «После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Загитова даже плакала»

Мбаппе об идеальном игроке: «Менталитет Роналду, левая нога Месси, правая – Неймара, класс Буффона»

Никола Влашич: «Поразила Махачкала. Там так депрессивно, будто два дня назад закончилась война»

Туктамышева о едва не расстегнувшемся бюстгальтере: «Я рада, что он побеспокоился обо мне»