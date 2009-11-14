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    Никола Влашич: «Поразила Махачкала. Там так депрессивно, будто два дня назад закончилась война»

    Теги ЦСКА Лужники Анжи ВЭБ Арена Оренбург Уфа стадион Газовик Никола Влашич Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о городах и стадионах в России.

    – Худшее поле в России? 

    – В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле.

    – Так в Уфе ведь тоже. 

    – Да, но там намного лучше.

    – Проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках» – правильная идея? 

    – Думаю, да. Многие болельщики хотят посмотреть матчи, а на «ВЭБ Арене» все бы не поместились. Но, как по мне, там атмосфера была бы мощнее. Особенно в плане акустики – намного громче.

    – Так что же лучше? 

    – «Лужники», чтобы больше болельщиков смогли прийти на матчи.

    – Какой город в России вас поразил больше всего? 

    – Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.

    – В Хорватии такого нет? 

    – Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Словония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах, – сказал Влашич.

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