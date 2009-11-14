Никола Влашич: «Поразила Махачкала. Там так депрессивно, будто два дня назад закончилась война»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о городах и стадионах в России.

– Худшее поле в России?

– В Махачкале. О, нет-нет – в Оренбурге. Там искусственное поле.

– Так в Уфе ведь тоже.

– Да, но там намного лучше.

– Проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках» – правильная идея?

– Думаю, да. Многие болельщики хотят посмотреть матчи, а на «ВЭБ Арене» все бы не поместились. Но, как по мне, там атмосфера была бы мощнее. Особенно в плане акустики – намного громче.

– Так что же лучше?

– «Лужники», чтобы больше болельщиков смогли прийти на матчи.

– Какой город в России вас поразил больше всего?

– Махачкала. Там так депрессивно – никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война.

– В Хорватии такого нет?

– Есть, конечно. В городах, которые пострадали от войны. Вуковар и Словония, которую атаковали сербы. Там до сих пор дыры от пуль в стенах, – сказал Влашич.