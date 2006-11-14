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    Хабиб презентует автобиографию 26 ноября в Москве

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его автобиографическая книга ушла в печать.

    «Очень рад объявить о том, что моя автобиография «KhabibTime» готова и подписана в печать. 

    Мы работали над книгой два года. И когда мы начинали писать книгу с Зауром Курбановым, мы не были уверены, что через два года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории ММА.
     
    Тогда многие говорили: «Зачем так рано книгу писать? Для начала хоть стань чемпионом!» В общем, критиков хватало, и признаюсь – это было рискованно, но на данный момент, эта книга имеет место быть, так скажем.

    С небольшим волнением жду, когда смогу держать ее в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме Synergy Global Forum 2018 в Москве уже 26 ноября», – написал Хабиб в инстаграме.

    В начале октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом и защитил титул UFC в легком весе.

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