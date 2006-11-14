Хабиб презентует автобиографию 26 ноября в Москве

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его автобиографическая книга ушла в печать.



«Очень рад объявить о том, что моя автобиография «KhabibTime» готова и подписана в печать.



Мы работали над книгой два года. И когда мы начинали писать книгу с Зауром Курбановым, мы не были уверены, что через два года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории ММА.



Тогда многие говорили: «Зачем так рано книгу писать? Для начала хоть стань чемпионом!» В общем, критиков хватало, и признаюсь – это было рискованно, но на данный момент, эта книга имеет место быть, так скажем.



С небольшим волнением жду, когда смогу держать ее в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме Synergy Global Forum 2018 в Москве уже 26 ноября», – написал Хабиб в инстаграме.



В начале октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом и защитил титул UFC в легком весе.