«Реал» в январе купит 20-летнего хабека «Ривер Плейт» Паласиоса за 20 млн евро

Молодой полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в .

Клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека, о сделке будет объявлено после ответного финального матча Кубка Либертадорес, в котором «Ривер» 24 ноября встретится с .

Аргентинец подпишет с королевским клубом контракт до июня 2024 года и станет первым новичком мадридцев в январское трансферное окно. Сумма сделки составит чуть более 20 миллионов евро.

Паласиос дебютировал за первую команду в чемпионате Аргентины в 17-летнем возрасте. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.