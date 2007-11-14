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    «Реал» в январе купит 20-летнего хабека «Ривер Плейт» Паласиоса за 20 млн евро

    Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эксекиэль Паласиос Футбол

    Молодой полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Реале».

    Клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека, о сделке будет объявлено после ответного финального матча Кубка Либертадорес, в котором «Ривер» 24 ноября встретится с «Бока Хуниорс».

    Аргентинец подпишет с королевским клубом контракт до июня 2024 года и станет первым новичком мадридцев в январское трансферное окно. Сумма сделки составит чуть более 20 миллионов евро.

    Паласиос дебютировал за первую команду «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины в 17-летнем возрасте. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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