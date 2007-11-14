«Реал» в январе купит 20-летнего хабека «Ривер Плейт» Паласиоса за 20 млн евро

Молодой полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Реале».
Клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека, о сделке будет объявлено после ответного финального матча Кубка Либертадорес, в котором «Ривер» 24 ноября встретится с «Бока Хуниорс».
Аргентинец подпишет с королевским клубом контракт до июня 2024 года и станет первым новичком мадридцев в январское трансферное окно. Сумма сделки составит чуть более 20 миллионов евро.
Паласиос дебютировал за первую команду «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины в 17-летнем возрасте. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.