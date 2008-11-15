Мамаев в СИЗО читает православную литературу, в его камере появился иконостас

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев читает в СИЗО «Бутырка» религиозную литературу, сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«У них (футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – прим. Sports.ru) все нормально.
В спортзал ходят в режиме два раза в неделю, им этого достаточно, потому что в основном они занимаются в камере, им там коврики, как понимаю, разрешили иметь, по крайней мере, я видела у Мамаева в камере коврик.
Также Мамаев читает православную литературу, у него в камере появился иконостас», – сказала Меркачева.
Сам хавбек 30-летний хавбек рассказал, откуда в камере появился иконостас.
«Костя (сокамерник – прим. Sports.ru) сделал из большого листа картона. Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», – сказал Мамаев в интервью «МК».
В камере Мамаева много православной литературы. Из классиков — том Достоевского «Идиот».
Напомним, Мамаев и Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драках в центре Москвы.