Мамаев в СИЗО читает православную литературу, в его камере появился иконостас

Полузащитник Павел Мамаев читает в СИЗО «Бутырка» религиозную литературу, сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«У них (футболистов и Павла Мамаева – прим. Sports.ru) все нормально.

В спортзал ходят в режиме два раза в неделю, им этого достаточно, потому что в основном они занимаются в камере, им там коврики, как понимаю, разрешили иметь, по крайней мере, я видела у Мамаева в камере коврик.

Также Мамаев читает православную литературу, у него в камере появился иконостас», – сказала Меркачева.

Сам хавбек 30-летний хавбек рассказал, откуда в камере появился иконостас.

«Костя (сокамерник – прим. Sports.ru) сделал из большого листа картона. Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», – сказал Мамаев в интервью «МК».

В камере Мамаева много православной литературы. Из классиков — том Достоевского «Идиот».

Напомним, Мамаев и Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драках в центре Москвы.