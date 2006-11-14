Тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о проблемах спортсменки со взрослением.

О проблемах взросления

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы, но мы на пути к этому. Но это сложно.

У нее многое не получалось, и, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Как будто она мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла.

Из-за изменений в ее теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти».

О критике

«Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу.

После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.

Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваешься ударами».

О давлении

«В спорте тебе нужно справляться со многими трудностями. Только тогда ты можешь ожидать от себя результата.

Пытаться, а потом стать олимпийской чемпионкой – очень тяжело психологически. Это трудно преодолеть. Это не вопрос мотивации, а, скорее, вопрос ожиданий.

Алина прекрасно понимает, чего от нее ждут фанаты, чего мы все от нее ждем. Сейчас на нее оказывается большое давление со всех сторон».

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