Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сборная России получила 8 млн долларов от РФС в качестве премиальных за ЧМ-2018

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС ЧМ-2018 Футбол

    РФС выплатил 8 миллионов долларов в качестве премиальных игрокам, членам тренерского и административного штаба сборной России за выступление на ЧМ-2018.

    Размеры выплат определялись тренерским штабом совместно с командой, сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    На домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4).

    В 1/8 финала российская сборная по пенальти обыграла национальную команду Испании (1:1, 4:3).

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться