Сборная России получила 8 млн долларов от РФС в качестве премиальных за ЧМ-2018

РФС выплатил 8 миллионов долларов в качестве премиальных игрокам, членам тренерского и административного штаба сборной России за выступление на .

Размеры выплат определялись тренерским штабом совместно с командой, сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На домашнем чемпионате мира команда дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4).

В 1/8 финала российская сборная по пенальти обыграла национальную команду Испании (1:1, 4:3).