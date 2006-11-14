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    Павел Мамаев: «Готов прямо сейчас на волю – в резиновых тапочках и майке»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о своем пребывании под арестом в СИЗО «Бутырка». 

    - Есть в тюрьме что-то хорошее?

    – Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой.

    Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

    - То есть тюрьмы еще не достаточно?

    – Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

    Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим, – сказал Мамаев.

    Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драке в центре Москвы.

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