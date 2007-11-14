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    Football Leaks: «Челси» грозит запрет на 4 трансферных окна за нарушения при переходе молодых игроков

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы происшествия детский футбол Football Leaks Футбол

    ФИФА может наказать «Челси» запретом на трансферы в течение четырех трансферных окон.

    Лондонскому клубу грозит наказание за нарушение правил при переходе молодых игроков, утверждает Football Leaks.

    Сообщается, что в настоящее время идет расследование по 19 трансферам «Челси». В 14 случаях сделки были осуществлены по несовершеннолетним футболистам.

    В частности, речь идет о подписании полузащитника Бертрана Траоре. Формально лондонцы заключили с ним контракт в 2014 году, когда футболисту уже исполнилось 18 лет.

    Однако фактически он появился в клубе гораздо раньше. В частности, он играл за юношескую команду «синих», когда ему было всего 16. В ФИФА посчитали, что «Челси» намеренно скрыл эту информацию.

    Ранее стало известно, что за нарушение правил, регулирующих переходы несовершеннолетних футболистов, также могут быть наказаны «ПСЖ» и «Монако».

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