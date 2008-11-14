«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл два матча подряд

«Автомобилист» на выезде проиграл «Спартаку» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Отметим, что выигрывал 3:1 у красно-белых после второго периода, но упустил преимущество и потерпел поражение в овертайме.

Клуб из Екатеринбурга впервые в этом сезоне проиграл две игры подряд. В прошлом матче команда уступила СКА (2:5).

Подопечные Андрея Мартемьянова, выиграв 25 из 28 матчей, в том числе по 18 и 7 игр подряд, имеют в активе 51 очко в 28 играх и занимают первое место на Востоке.