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    «Автомобилист» впервые в сезоне проиграл два матча подряд

    Теги Спартак Автомобилист КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

    «Автомобилист» на выезде проиграл «Спартаку» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Отметим, что «Автомобилист» выигрывал 3:1 у красно-белых после второго периода, но упустил преимущество и потерпел поражение в овертайме.

    Клуб из Екатеринбурга впервые в этом сезоне проиграл две игры подряд. В прошлом матче команда уступила СКА (2:5).

    Подопечные Андрея Мартемьянова, выиграв 25 из 28 матчей, в том числе по 18 и 7 игр подряд, имеют в активе 51 очко в 28 играх и занимают первое место на Востоке.

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