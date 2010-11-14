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    Фонд «Барселоны» выделил 6 млн евро на помощь беженцам

    Теги Барселона Лилиан Тюрам Ла Лига Футбол

    Фонд «Барселоны» пожертвовал 6 миллионов евро на помощь беженцам, которые базируются в Греции, Ливане и Италии.

    На специальном мероприятии, посвященном этому событию, присутствовал экс-защитник «Барсы» Лилиан Тюрам, который в качестве представителя фонда «Барселоны» на 4 дня ездил в Ливан.

    «Там вы понимаете, что футбол может изменить мир, потому что когда дети играют, все они равны», – отметил Тюрам. 

    Вице-президент «Барселоны» Жоржи Кардонер объяснил, почему клуб выделил такую сумму.

    «Мы решили безоговорочно участвовать, не ограничиваясь цифрами.

    В мире насчитывается 68 миллионов беженцев, 50 процентов из которых – дети.

    Они не несут ответственности за эти конфликты, и мы хотим, чтобы многие вновь обрели чувство собственного достоинства», – сказал Кардонер.

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