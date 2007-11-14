Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

Стали известны 16 первых игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Хоккеисты были выбраны по результатам голосования болельщиков, определивших по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.

Дивизион Боброва

Защитники:

Мэтью Майоне («Динамо» Рига) – 2536 голосов

Патрик Херсли (СКА) – 1848

Нападающие:

Никита Гусев (СКА) – 2160

Линус Виделль («Динамо» Рига) – 1314

Дивизион Тарасова

Защитники:

Никита Нестеров (ЦСКА) – 1683

Якуб Накладал («Локомотив») – 1236

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 2425

Андрей Локтионов («Локомотив») – 1026

Дивизион Харламова

Защитники:

Пол Постма («Ак Барс») – 1802

Никита Трямкин («Автомобилист») – 1267

Нападающие:

Найджел Доус («Автомобилист») – 2248

Сергей Мозякин («Металлург») – 1790

Дивизион Чернышева

Защитники:

Даррен Дитц («Барыс») – 2175

Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 1742

Нападающие:

Сергей Широков («Авангард») – 1873

Илья Михеев («Авангард») – 1872