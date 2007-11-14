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    Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

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    Стали известны 16 первых игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

    Хоккеисты были выбраны по результатам голосования болельщиков, определивших по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.

    Дивизион Боброва

    Защитники:

    Мэтью Майоне («Динамо» Рига) – 2536 голосов

    Патрик Херсли (СКА) – 1848

    Нападающие: 

    Никита Гусев (СКА) – 2160

    Линус Виделль («Динамо» Рига) – 1314

    Дивизион Тарасова

    Защитники:

    Никита Нестеров (ЦСКА) – 1683

    Якуб Накладал («Локомотив») – 1236

    Нападающие: 

    Кирилл Капризов (ЦСКА) – 2425

    Андрей Локтионов («Локомотив») – 1026

    Дивизион Харламова

    Защитники: 

    Пол Постма («Ак Барс») – 1802

    Никита Трямкин («Автомобилист») – 1267

    Нападающие: 

    Найджел Доус («Автомобилист») – 2248

    Сергей Мозякин («Металлург») – 1790

    Дивизион Чернышева 

    Защитники:

    Даррен Дитц («Барыс») – 2175

    Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 1742

    Нападающие:

    Сергей Широков («Авангард») – 1873

    Илья Михеев («Авангард») – 1872

     

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