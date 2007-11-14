Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

Стали известны 16 первых игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.
Хоккеисты были выбраны по результатам голосования болельщиков, определивших по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.
Дивизион Боброва
Защитники:
Мэтью Майоне («Динамо» Рига) – 2536 голосов
Патрик Херсли (СКА) – 1848
Нападающие:
Никита Гусев (СКА) – 2160
Линус Виделль («Динамо» Рига) – 1314
Дивизион Тарасова
Защитники:
Никита Нестеров (ЦСКА) – 1683
Якуб Накладал («Локомотив») – 1236
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА) – 2425
Андрей Локтионов («Локомотив») – 1026
Дивизион Харламова
Защитники:
Пол Постма («Ак Барс») – 1802
Никита Трямкин («Автомобилист») – 1267
Нападающие:
Найджел Доус («Автомобилист») – 2248
Сергей Мозякин («Металлург») – 1790
Дивизион Чернышева
Защитники:
Даррен Дитц («Барыс») – 2175
Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 1742
Нападающие:
Сергей Широков («Авангард») – 1873
Илья Михеев («Авангард») – 1872