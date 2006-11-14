Шипулин, Поршнев, Бабиков в старт-листе на отборочный спринт. 26 российских биатлонистов выступят в гонке

15 и 17 ноября российские биатлонисты выступят в отборочных гонках в финском Контиолахти, по результатом которых будет определен состав команды на первые этапы Кубка мира.

15 ноября состоится индивидуальная гонка (возможно, она будет заменена на спринт). На старт выйдут только российские биатлонисты.

17 ноября в рамках международных соревнований в Контиолахти пройдет спринт.

В основу команды по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.

Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 лучших Кубка мира.

Участники контрольных стартов

Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских и Юрий Шопин.

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