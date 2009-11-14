«Реал» утвердил Солари главным тренером, Габулов стал министром спорта Северной Осетии и другие новости утра

1. Мадридский «Реал» дал шанс Сантьяго Солари и утвердил его главным тренером, заключив контракт аж до 2021 года.

Аргентинец заслужил – при нем команда выиграла четыре матча подряд и сократила отставание от «Барселоны» в таблице до четырех очков.

2. Бывший вратарь ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов занялся политикой, получив должность министра спорта Северной Осетии.

3. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон и американка Эмма Коберн обратились с открытым письмом к WADA, негодуя по поводу восстановления РУСАДА и ситуации с допингом в России.

4. «Барселона» тратит больше всех в мире на зарплаты своим воспитанникам и другим футболистам – 487 миллионов евро были выплачены в сезоне-2017/18. Следом идут «Реал» (395 млн), «Манчестер Юнайтед» (337 млн) и «Манчестер Сити» (296 миллионов).

5. Лео Месси удерживает звание самого высокооплачиваемого футболиста мира – его зарплата составляет 40 миллионов евро в год. Он опережает Криштиану Роналду на 9 миллионов, а Неймара – на 10.

6. Впрочем, Месси не забывает и о футбольных рекордах. Лео забил 566-й мяч за «Барселону» и вышел на второе место в истории по голам за один клуб. Впереди только Пеле.

7. Лучшим футболистом 14-го тура РПЛ стал нападающий ЦСКА Федор Чалов. Это уже четвертая его награда в сезоне.

8. Тульский «Арсенал» назначил преемника Олега Кононова. Теперь тренировать стеночки и забегания будет Игорь Черевченко, а его верным помощником стал Игорь Семшов.

9. В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Миннесоту», Дмитрий Орлов сделал дубль, забросив первые шайбы в сезоне. «Флорида» выиграла 5-й матч подряд, победив «Филадельфию», у Дадонова – победный гол и уже 12-матчевая результативная серия. Все результаты дня – здесь.

10. В НБА «Хьюстон» одержал гостевую победу над «Денвером», «Голден Стэйт» обыграл дома «Атланту». Все результаты дня – здесь.

11. CHL Canada Russia Series. Молодежная сборная России выиграла первый матч у команды QMJHL и вышла вперед в серии – 3-2.

12. В третий день итогового турнира ATP Роджер Федерер разгромил Доминика Тима, а Кевин Андерсон отдал один гейм Кеи Нисикори. Все результаты – здесь.

13. В английской премьер-лиге новый руководитель – президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж. Ну что, ждем Николая Дроздова в РПЛ?

14. В составе сборной России очередное изменение: Владислава Игнатьева вызвали вместо получившего травму Сергея Петрова.

15. Нападающий баскетбольного ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство. Его ждут в сборной России.

16. Матч на первенство мира. 4-я партия. Карлсен и Каруана вновь разошлись миром.

17. Шарапова в следующем сезоне выступит на турнире в Санкт-Петербурге. Ждем Марию в январе 2019-го.

Цитаты дня

«Павлюченко пусть подумает, как он закончил играть за сборную в 31 год, а Ари начинает на 2 года старше». От Уткина досталось также и Мостовому с Погребняком.

«Тренерский штаб Кононова – безобразие. Там 4 из 5 – иностранцы». Говорят, Михаил Гершкович спит и видит тренерский штаб «Спартака» с Романцевым, Тархановым, Игнатьевым и им самим.

«Многие заслуживают звание Героя Украины больше меня: врачи, учителя, ученые». На любой самый провокационный вопрос Александр Усик найдет очень дипломатичный ответ.