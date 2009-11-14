Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ» из-за плохих результатов команды

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

    Голкипер Давид Де Хеа не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Telegraph, испанец недоволен плохими результатами команды и не спешит с продлением соглашения.

    Сообщается, что «МЮ» предлагает Де Хеа зарплату 275 000 фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

    Действующий контракт голкипера рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.

    В случае, если Де Хеа откажется продлевать контракт, «Манчестер Юнайтед» готов продать игрока до окончания срока действующего соглашения.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться