Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ» из-за плохих результатов команды

Голкипер Давид Де Хеа не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».
По информации The Telegraph, испанец недоволен плохими результатами команды и не спешит с продлением соглашения.
Сообщается, что «МЮ» предлагает Де Хеа зарплату 275 000 фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Действующий контракт голкипера рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.
В случае, если Де Хеа откажется продлевать контракт, «Манчестер Юнайтед» готов продать игрока до окончания срока действующего соглашения.