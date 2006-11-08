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    ЦСКА проиграл «Роме», «МЮ» победил «Ювентус», зарплаты «Автомобилиста», Кириченко в «Уфе» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. ЦСКА проиграл «Роме» в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Команда потеряла Марио Фернандеса из-за травмы и заканчивала матч вдесятером после удаления Хердюра Магнуссона. Армейцы остались на 3-м месте с 4 очками. Шансы еще есть.

    2. «Манчестер Юнайтед» перевернул матч с «Ювентусом» и вырвал победу благодаря автоголу туринцев на 89-й минуте. Шикарного удара Криштиану не хватило, для «Юве» это поражение стало первым в сезоне.

    «Реал» в гостях разгромил «Викторию», «Манчестер Сити» отгрузил 6 мячей «Шахтеру» (в этом матче судья назначил самый нелепый пенальти в истории), а «Бавария» победила АЕК благодаря дублю Левандовского. Все результаты игрового дня – здесь.

    3. В случае создания европейской Суперлиги ФИФА запретит игрокам, выступающим там, участвовать в чемпионатах мира. Жестко.

    4. КДК закрыл боковые трибуны «Спартака» на кубковый матч с «Уралом». Одна трибуна уже была закрыта на игре с «Анжи».

    5. НХЛ. Гол Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург», «Колорадо» уступил «Нэшвиллу», «Анахайм» обыграл «Калгари».

    6. Дмитрий Кириченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», Сергей Томаров подал в отставку.

    7. НБА. «Индиана» уступила «Филадельфии», «Лейкерс» победили «Миннесоту» и другие результаты.

    8. Появилась информация о зарплатах в «Автомобилисте»: Найджел Доус зарабатывает 190 млн в рублей в год, Миловзоров – 70, Егоршев – 61.

    9. Несколько фанатских групп «Спартака» высказали ряд претензий клубу, но заявили, что собираются поддерживать команду в тяжелый момент.

    10. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил предложение от главы Дагестана Владимира Васильева стать его помощником

    11. По данным Football Leaks, Пеп Гвардиола подписал контракт с «Ман Сити» в октябре 2015 года, будучи тренером «Баварии».

    12. «Шанхай» Халка впервые выиграл чемпионат Китая. До этого 7 лет подряд побеждал «Гуанчжоу Эвергранд».

    13. Федерация волейбола оставила в силе результат матча питерского «Зенита» и «Динамо», несмотря на судейскую ошибку.

    14. ФСБ предотвратила теракты с использованием дронов во время ЧМ-2018 и хочет регулировать их использование.

    15. Россия не примет международные соревнования по биатлону в сезонах-2020/21 и 2021/22.

    Цитаты дня.

    «У меня есть определенные мысли, но я лучше оставлю их при себе». Жозе Моуринью о финансовом фэйр-плей и «Ман Сити».

    «Хочу разбить Конору лицо. Хабиб отомстил ему, но не я». Менеджер Нурмагомедова все еще зол на Макгрегора.

    «Если журналисты хотят меня уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят». Рауль Рианчо заявил, что готов к негативу.

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