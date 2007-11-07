Рауль Рианчо: «Если журналисты хотят меня уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо рассказал, как реагирует на негативное отношение к себе со стороны болельщиков и прессы.

«Мне вообще неинтересно, какие прозвища мне дают болельщики. Не интересуюсь этим. А что касается критики, как я уже говорил, я работник «Спартака», мне платят деньги. Хорошие деньги, признаюсь.

И поэтому я должен оградить футболистов от критики в их адрес. Если мне это хотя бы чуточку удается, я счастлив.

Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет.

Это стоит денег, которые мне платят. Я принадлежу этому клубу. И хочу, чтобы он побеждал. И до последнего дня буду биться за этот клуб», – сказал Рианчо.

Кто это сказал: Рауль Рианчо или Тони Роббинс

Рауль Рианчо: «Надеюсь, завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру «Спартака»