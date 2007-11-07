Менеджер Нурмагомедова: «Хочу разбить Конору лицо. Хабиб отомстил ему, но не я»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз хочет отомстить Конору Макгрегору за оскорбления в свой адрес.

Перед UFC 229 ирландец несколько раз назвал Абдель-Азиза крысой и террористом.

«Хочу врезать Макгрегору по носу и разбить ему лицо за слова в адрес меня и моей семьи. Хабиб отомстил ему [на UFC 229], но не я.

Конор Макгрегор изменил игру в плане промоушена, но он остается проституткой. И вообще, он уже был бы мертв, если бы тогда в октагоне не оказалось [рефери] Херба Дина», – сказал Абдель-Азиз.

Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на UFC 229 сдачей в четвертом раунде.

«Твоя задница не заслуживает реванша». Менеджер Хабиба ответил Макгрегору