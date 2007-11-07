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    Менеджер Нурмагомедова: «Хочу разбить Конору лицо. Хабиб отомстил ему, но не я»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз хочет отомстить Конору Макгрегору за оскорбления в свой адрес.

    Перед UFC 229 ирландец несколько раз назвал Абдель-Азиза крысой и террористом.

    «Хочу врезать Макгрегору по носу и разбить ему лицо за слова в адрес меня и моей семьи. Хабиб отомстил ему [на UFC 229], но не я.

    Конор Макгрегор изменил игру в плане промоушена, но он остается проституткой. И вообще, он уже был бы мертв, если бы тогда в октагоне не оказалось [рефери] Херба Дина», – сказал Абдель-Азиз.

    Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на UFC 229 сдачей в четвертом раунде.

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