Россия не примет международные соревнования по биатлону в сезонах-2020/21 и 2021/22

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание соревнований сезонов-2020/21 и 2021/22.
До конца олимпийского цикла проведение соревнований на территории России не предусмотрено. Это касается не только этапов Кубка мира, но и соревнований в рамках взрослого и юниорского Кубков IBU. На данный момент Союз биатлонистов России (СБР) все еще ограничен в правах.
В сезоне-2020/21 в Пекине пройдет предолимпийская неделя, в календаре Кубка мира-2021/22 дебютируют Раубичи (Беларусь) и Отепя (Эстония).
Расписание этапов Кубка мира
Сезон-2020/21
1-й этап, 28 ноября – 6 декабря
Контиолахти, Финляндия
2-й этап, 7-13 декабря
Хохфильцен, Австрия
3-й этап, 14-20 декабря
Анси, Франция
4-й этап, 4-10 января
Оберхоф, Германия
5-й этап, 11-17 января
Рупольдинг, Германия
6-й этап, 18-24 января
Антхольц, Италия
Чемпионат мира, 11-21 февраля
Поклюка, Словения
7-й этап, 22-28 февраля
Нове Место, Чехия
8-й этап, 8-14 марта
Пекин, Китай
9-й этап, 16-21 марта
Осло, Норвегия
Сезон-2021/22
1-й этап, 27 ноября – 5 декабря
Эстерсунд, Швеция
2-й этап, 6-12 декабря
Хохфильцен, Австрия
3-й этап, 13-19 декабря
Анси, Франция
4-й этап, 3-9 января
Оберхоф, Германия
5-й этап, 10-16 января
Рупольдинг, Германия
6-й этап, 17-23 января
Антхольц, Италия
Олимпийские игры-2022, 4-20 февраля
Пекин, Китай
7-й этап, 28 февраля – 6 марта
Раубичи, Беларусь
8-й этап, 7-13 марта
Отепя, Эстония
9-й этап, 14-20 марта
Осло, Норвегия