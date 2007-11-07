Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия не примет международные соревнования по биатлону в сезонах-2020/21 и 2021/22

    Теги Кубок мира IBU Кубок IBU Пекин-2022 ЧМ-2021 юниорский Кубок IBU Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание соревнований сезонов-2020/21 и 2021/22.

    До конца олимпийского цикла проведение соревнований на территории России не предусмотрено. Это касается не только этапов Кубка мира, но и соревнований в рамках взрослого и юниорского Кубков IBU. На данный момент Союз биатлонистов России (СБР) все еще ограничен в правах.

    В сезоне-2020/21 в Пекине пройдет предолимпийская неделя, в календаре Кубка мира-2021/22 дебютируют Раубичи (Беларусь) и Отепя (Эстония).

    Расписание этапов Кубка мира

    Сезон-2020/21

    1-й этап, 28 ноября – 6 декабря

    Контиолахти, Финляндия

    2-й этап, 7-13 декабря

    Хохфильцен, Австрия

    3-й этап, 14-20 декабря

    Анси, Франция

    4-й этап, 4-10 января

    Оберхоф, Германия

    5-й этап, 11-17 января

    Рупольдинг, Германия

    6-й этап, 18-24 января

    Антхольц, Италия

    Чемпионат мира, 11-21 февраля

    Поклюка, Словения

    7-й этап, 22-28 февраля

    Нове Место, Чехия

    8-й этап, 8-14 марта

    Пекин, Китай

    9-й этап, 16-21 марта

    Осло, Норвегия

    Сезон-2021/22

    1-й этап, 27 ноября – 5 декабря

    Эстерсунд, Швеция

    2-й этап, 6-12 декабря

    Хохфильцен, Австрия

    3-й этап, 13-19 декабря

    Анси, Франция

    4-й этап, 3-9 января

    Оберхоф, Германия

    5-й этап, 10-16 января

    Рупольдинг, Германия

    6-й этап, 17-23 января

    Антхольц, Италия

    Олимпийские игры-2022, 4-20 февраля

    Пекин, Китай

    7-й этап, 28 февраля – 6 марта

    Раубичи, Беларусь

    8-й этап, 7-13 марта

    Отепя, Эстония

    9-й этап, 14-20 марта

    Осло, Норвегия

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться