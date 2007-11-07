Хабиб получил предложение от главы Дагестана стать его помощником

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил предложение от главы Дагестана Владимира Васильева стать его помощником.

«Да [получил предложение стать помощником главы Дагестана], но это мы будем обсуждать при следующей встрече, которая у нас скоро будет», – сказал Хабиб.

Во вторник Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», отец и тренер Хабиба Абдулманап получил медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан». Награды вручил Владимир Васильев.