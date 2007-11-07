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    Хабиб получил предложение от главы Дагестана стать его помощником

    Теги Хабиб Нурмагомедов политика Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил предложение от главы Дагестана Владимира Васильева стать его помощником. 

    «Да [получил предложение стать помощником главы Дагестана], но это мы будем обсуждать при следующей встрече, которая у нас скоро будет», – сказал Хабиб.

    Во вторник Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», отец и тренер Хабиба Абдулманап получил медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан». Награды вручил Владимир Васильев.

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