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    «Манчестер Юнайтед» победил «Ювентус» (2:1) и вышел на 2-е место в группе

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Лига чемпионов Футбол

    «Ювентус» дома упустил победу в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет на 65-й минуте открыл Криштиану Роналду. Хуан Мата забил ответный мяч на 86-й минуте, а на 89-й благодаря автоголу Алекса Сандро гости вышли вперед. Этот мяч в итоге стал победным. 

    Команда Жозе Моуринью набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в группе.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Ювентус Италия – Манчестер Юнайтед Англия 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    7 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 65 Роналду, 1:1 – 86 Мата, 1:2 – 89, автогол Алекс Сандро.
    ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Бардзальи, 83), Кьеллини, Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Бентанкур, Куадрадо (Манджукич, 90), Дибала, Роналду.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Лингард (Рэшфорд, 70), Эррера (Мата, 79), Санчес (Феллайни, 79), Погба, Марсьяль, Матич.
    Предупреждения:
    Матич (12), Алекс Сандро (55), Дибала (75), Эррера (75), Марсьяль (90).

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