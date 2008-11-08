«Манчестер Юнайтед» победил «Ювентус» (2:1) и вышел на 2-е место в группе

«Ювентус» дома упустил победу в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Счет на 65-й минуте открыл Криштиану Роналду. Хуан Мата забил ответный мяч на 86-й минуте, а на 89-й благодаря автоголу Алекса Сандро гости вышли вперед. Этот мяч в итоге стал победным.
Команда Жозе Моуринью набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в группе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 65 Роналду, 1:1 – 86 Мата, 1:2 – 89, автогол Алекс Сандро.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Бардзальи, 83), Кьеллини, Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Бентанкур, Куадрадо (Манджукич, 90), Дибала, Роналду.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Лингард (Рэшфорд, 70), Эррера (Мата, 79), Санчес (Феллайни, 79), Погба, Марсьяль, Матич.
- Предупреждения:
- Матич (12), Алекс Сандро (55), Дибала (75), Эррера (75), Марсьяль (90).