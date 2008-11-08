«Манчестер Юнайтед» победил «Ювентус» (2:1) и вышел на 2-е место в группе

«Ювентус» дома упустил победу в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 65-й минуте открыл Криштиану Роналду. Хуан Мата забил ответный мяч на 86-й минуте, а на 89-й благодаря автоголу Алекса Сандро гости вышли вперед. Этот мяч в итоге стал победным.

Команда Жозе Моуринью набрала 7 очков и поднялась на 2-е место в группе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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