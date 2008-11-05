Хачанов выиграл «Мастерс», поражение «Спартака», победа «Зенита» и другие новости утра

1. Чемпионат России. «Спартак» уступил «Уралу» (1:2), впервые в истории потерпев 4 поражения дома. «Зенит» победил «Ахмат» (1:0) и увеличил отрыв от второго места до 7 очков. В южном дерби мир: «Краснодар» – «Ростов» (2:2).

2. Париж (ATP). Хачанов обыграл Джоковича и взял дебютный «Мастерс». Это первая за 9 лет победа российского теннисиста на турнире такой категории.

3. Чемпионат Англии. «Челси» победил «Кристал Пэлас» (3:1), «Ман Сити» разнес «Саутгемптон» (6:1). Обе команды не проигрывают в АПЛ со старта сезона – по 11 матчей.

4. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 7-й матч подряд и 25-й из 26 в сезоне. ЦСКА забросил 5 шайб «Йокериту» и другие результаты.

5. НХЛ. «Лос-Анджелес» Ковальчука уволил главного тренера Стивенса после 9 поражений в 13 матчах. Его сменил Дежарден, главный тренер сборной Германии Марко Штурм стал помощником.

6. НБА. Трипл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» разгромить «Сакраменто». Все результаты дня – здесь.

7. Чемпионат Италии. «Милан» победил «Удинезе» благодаря голу Романьоли на 97-й минуте.

8. Гран-при Финляндии. Ханю выиграл, Коляда – 4-й, Лазукин – 6-й. Юдзуру установил три мировых рекорда и впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя.

9. Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Урала». Глушаков покинул арену отдельно и в сопровождении охраны.

10. Скандал. Жена Мюллера извинилась перед Ковачем и отписалась от мужа в инстаграме.

11. Цифра дня. UFC 230. Деррик Льюис получил самый большой гонорар в карьере – 530 тысяч долларов.

12. Пацан дня. 14-летний (!) форвард Овелар забил гол в парагвайском класико.

13. Малый итоговый турнир WTA. Финал. Барти обыграла Ван и дебютирует в топ-15.

14. Российский гонщик Чивчян выиграл кубок мира по дрифтингу.

Цитаты дня:

Рианчо о схеме 4-3-3 в «Спартаке»: «Можно атаку защитники на фланга открыто и массимо глушако. Или глубоко?»

Рианчо – журналистам: «Зачем мы хотим уничтожить клуб с 96-летней историей? «Спартак» жил до Карреры много лет»

Александр Тихонов: «Надо запретить избирать в Госдуму спортсменов. Нечего там задницы просиживать»

Дзюба – журналистам: «Извините, у меня пирожки, бургеры и хот-доги»