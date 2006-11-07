ФИФА запретит футболистам, выступающим в Суперлиге, играть на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, какие санкции будут применены к футболистам, чьи клубы войдут в число участников Суперлиги.

На прошлой неделе появилась информация, что несколько ведущих европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», , «Бавария», «Реал» и «Ювентус», тайно обсуждают проект по выходу из в 2021 году и созданию нового турнира.

На встрече с группой журналистов Инфантино заявил, что если данный турнир будет создан, игрокам команд-участниц будет запрещено участвовать на чемпионатах мира.

«Ты либо с нами, либо нет. Это включает все [чемпионаты мира и Европы, а также национальные первенства]», – подчеркнул руководитель ФИФА.

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