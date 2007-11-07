Моуринью о «Ман Сити» и ФФП: «У меня есть определенные мысли, но я лучше оставлю их при себе»

Главный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о нарушении «Ман Сити» правил финансового фэйр-плей.

- У вас есть мысли по поводу того, что «Манчестер Сити» нарушает правила финансового фэйр-плей?

– У меня уже несколько лет есть мысли на этот счет, но я лучше оставлю их при себе, – ответил Моуринью.

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