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    Моуринью о «Ман Сити» и ФФП: «У меня есть определенные мысли, но я лучше оставлю их при себе»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о нарушении «Ман Сити» правил финансового фэйр-плей.

    - У вас есть мысли по поводу того, что «Манчестер Сити» нарушает правила финансового фэйр-плей?

    – У меня уже несколько лет есть мысли на этот счет, но я лучше оставлю их при себе, – ответил Моуринью.

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