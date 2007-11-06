Чалов в сборной, ЦСКА победил СКА, Мбаппе – самый дорогой футболист мира, скандал с бывшей олимпийской чемпионкой и другие новости утра

1. Федор Чалов, Антон Заболотный и Ильзат Ахметов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией.

2. В КХЛ ЦСКА победил СКА, московское «Динамо» уступило «Спартаку» и другие результаты.

3. В заключительных матчах РПЛ «Крылья» наконец-то выиграли и впервые в чемпионате забили больше одного мяча, «Анжи» победил «Енисей», а «Рубин» уступил «Оренбургу».

4. По данным Football Leaks, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев инвестировал в команду 140 млн евро в год в обход правил ФФП. Французский клуб опровергает.

5. В НХЛ «Вашингтон» победил «Эдмонтон», Александр Овечкин забил в большинстве и вновь продвинулся в гонке с великими игроками всех времен. Все результаты дня – здесь.

6. «Реал» подпишет 10-летний контракт с adidas на 110 млн евро в год.

7. В НБА «Майами» обыграл «Детройт» в овертайме. Все результаты дня – здесь.

8. Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – шестой, Роналду не попал в топ-10. Аналитика от швейцарской компании.

9. Олег Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября. Он уже написал заявление об уходе из «Арсенала».

10. Хавбек «МЮ» Неманя Матич отказался играть с цветком мака на форме в знак протеста против действий НАТО в Югославии.

11. Андрей Аршавин покидает «Кайрат». Ушла эпоха.

12. Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг вступил в перепалку с журналистом и предложил поспорить на 10 млн рублей. Все из-за Карреры.

13. Арсен Венгер может возглавить «Милан». Переговоры находятся на продвинутой стадии.

14. Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» из-за травмы лодыжки. Пропустит две недели.

15. «Енисей» в твиттере запостил картинку с клоунами и судьей Матюниным, но потом удалил твит.

Цитаты дня.

«Государство вам ничего не должно». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких превратилась в чиновника и поговорила с молодежью. Потом, конечно, выяснилось, что «вырвали из контекста», а сама Глацких в юности получала гранты от государства.

«Качество игроков в АПЛ слегка переоценено. Вам еще повезло, что я приехал в 35». Златан набрасывает.

«Барселона» прислала запрос на 15 млн евро. «Зенит» отказал». Андрей Аршавин рассказал, что мог оказаться в Испании.